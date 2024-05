Riolo futur président du PSG ? Il dit oui !

Thibault Morlain

Journaliste pour RMC, Daniel Riolo est également un grand fan du PSG depuis plusieurs années maintenant. Un club pour lequel il serait d’ailleurs prêt à accepter de venir président. Alors que Nasser Al-Khelaïfi occupe aujourd’hui ce poste, Riolo estime qu’il ferait de bonnes choses à la place du patron du PSG.

Depuis l’arrivée de QSI au PSG, Nasser Al-Khelaïfi occupe le poste de président du club de la capitale. Cela fait donc maintenant plus de 10 ans qu’il est dans ses fonctions. S’il a quelques fois était question de l’arrivée d’un nouveau président du PSG, ça n’a jamais bougé. Qu’en sera-t-il dans les années à venir ? Ce poste suscite en tout cas certaines convoitises, notamment de la part de Daniel Riolo.



« Je pense que je pourrais faire ça pas trop mal »

Et si Daniel Riolo devenait le président du PSG à l’avenir ? Cette idée plait au principal intéressé, qui a expliqué pour DiversGens : « Journaliste, c’est un métier, j’adore faire ça. Pourquoi j’irai prendre la direction d’un club ? Evidemment, la direction du PSG, je vais réfléchir. Et je pense que je pourrais faire ça pas trop mal. Quand je dis ça, les mecs disent : « Mais t’as fait quoi ? T’es qui pour pouvoir prétendre ? ». Denisot était journaliste, il est devenu président et on ne l’a pas préparé à ça. Aulas ne connait pas un mot de ballon ».

« Mbappé serait vraiment parti avec moi ? Bien sûr »