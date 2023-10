Retour inattendu au PSG, il jubile

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, Luis Enrique en a surpris plus d'un en offrant ses premières minutes de la saison à Layvin Kurzawa. Entré en jeu dans les dix dernières minutes de la rencontre, le latéral gauche français a fait part de son immense soulagement de reporter le maillot du PSG, et ce, après plus de deux ans.

Indésirable au PSG ces dernières saisons, Layvin Kurzawa n'avait pas joué sous les couleurs rouge et bleu depuis le Trophée des Champions remporté face au LOSC le 1er aout 2021 (victoire 1-0). Prêté à Fulham en 2022-2023, le latéral gauche français a été conservé par Luis Enrique cet été, sachant que Nuno Mendes est sérieusement blessé et que Juan Bernat est actuellement à Benfica.

Kurzawa a rejoué au PSG après plus de deux ans

Alors que Luis Enrique ne l'avait pas utilisé depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa a obtenu ses premières minutes de jeu face au RC Strasbourg ce samedi après-midi, et ce, plus de deux ans après sa dernière apparition avec le PSG. En effet, le numéro 97 parisien est entré en jeu dans les dix dernières minutes de la rencontre, remplaçant Carlos Soler.

Kurzawa a réagi sur les réseaux sociaux