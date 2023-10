PSG : Zaïre-Emery comme Mbappé ? Il répond !

Amadou Diawara

Alors qu'il n'a que 17 ans, Warren Zaïre-Emery est devenu un titulaire incontestable et incontesté au PSG, enchainant les performances de haute volée. Alors que Kylian Mbappé a également été très précoce, le crack français est comparé à lui. Malgré tout, Warren Zaïre-Emery refuse de s'enflammer.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a pris une nouvelle dimension au PSG. Alors qu'il enchaine les grosses prestations, le crack de 17 ans est devenu un titulaire indiscutable à Paris.

Accusé de trahison, ce joueur du PSG a pris cher https://t.co/hGFxONfqko pic.twitter.com/WsSLtgqfuT — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Zaïre-Emery s'amuse de la comparaison avec Mbappé

Très précoce, Warren Zaïre-Emery est souvent comparé à Kylian Mbappé, qui a également explosé au plus haut niveau lors de son adolescence. Interrogé en zone mixte après la victoire du PSG face à l'AC Milan en Ligue des Champions (3-0), le milieu de terrain français a réagi.

«Kylian est un joueur exceptionnel»