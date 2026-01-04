PSG - Vitinha harcelé : La folle accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une année 2025 exceptionnelle, Vitinha a pourtant toujours une marge de progression importante. Luis Enrique en est parfaitement conscient et n’hésite donc pas à «harceler» son joueur afin qu’il continue à s’améliorer.

Luis Enrique veut que Vitinha améliore son pied gauche « Quel aspect de mon jeu n'a pas encore été salué par les observateurs et aurait déjà dû l'être ? Je suis sûr qu'ils ont tous été salués, même certains qui n'auraient pas dû l'être, qui ne sont pas si bons. Je me souviens maintenant que lorsque j'ai réalisé mon triplé en Ligue des champions (contre Tottenham, ndlr), j'ai marqué un but du pied gauche et ils ont dit "quel pied gauche phénoménal, on ne sait même pas si c'est le droit ou le gauche", ce qui est une aberration. Mon pied gauche est presque nul. Il est vraiment mauvais », confiait-il dans les colonnes d’A Bola avant de poursuivre.