PSG - Vitinha harcelé : La folle accusation !

Auteur d’une année 2025 exceptionnelle, Vitinha a pourtant toujours une marge de progression importante. Luis Enrique en est parfaitement conscient et n’hésite donc pas à «harceler» son joueur afin qu’il continue à s’améliorer.
Bien qu'il ne cesse d'impressionner, Vitinha peut encore progresser. Le milieu de terrain du PSG révèle en effet que son pied gauche reste un vrai point faible sur lequel il doit travailler. Au point d'être harcelé par Luis Enrique.
Luis Enrique veut que Vitinha améliore son pied gauche
« Quel aspect de mon jeu n'a pas encore été salué par les observateurs et aurait déjà dû l'être ? Je suis sûr qu'ils ont tous été salués, même certains qui n'auraient pas dû l'être, qui ne sont pas si bons. Je me souviens maintenant que lorsque j'ai réalisé mon triplé en Ligue des champions (contre Tottenham, ndlr), j'ai marqué un but du pied gauche et ils ont dit "quel pied gauche phénoménal, on ne sait même pas si c'est le droit ou le gauche", ce qui est une aberration. Mon pied gauche est presque nul. Il est vraiment mauvais », confiait-il dans les colonnes d’A Bola avant de poursuivre.
«Luis Enrique me harcèle jour et nuit avec ça»
« Luis Enrique me harcèle jour et nuit avec ça pour que je l'améliore et je sais que je dois l'améliorer. Mon pied gauche est vraiment très mauvais, enfin, pas vraiment très mauvais, mais comparé au droit, il est vraiment très mauvais. Et je pourrais apporter beaucoup plus à mon jeu si j'arrivais à faire certaines choses avec le pied gauche, mais contre Tottenham, c'est venu instinctivement et j'ai réussi à marquer. Pour le reste, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à encenser dans mon jeu. On me fait déjà beaucoup d'éloges », ajoute Vitinha.