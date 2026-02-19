PSG : Une star mise dehors... par l'entraîneur ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, les grands noms se sont multipliés depuis le passage sous pavillon qatarien du club de la capitale au printemps 2011. David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi et bien d'autres ont arboré la tunique rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Une autre star a particulièrement apprécié son aventure au PSG, mais a été choquée par la manière dont tout s'est terminée. Explications.

Ces dernières années, il y a eu un gros nettoyage de printemps au Paris Saint-Germain. Au fil des saisons, les dirigeants du club de la capitale ont alléger la masse salariale de l'effectif parisien en se séparant de grandes stars qui peuplaient le vestiaire. Kylian Mbappé a été la dernière grande star à plier bagage à l'été 2024 pour s'installer au Real Madrid. Avant lui, une séparation assez inattendue pour le principal intéressé s'est déroulée.

𝗟'𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲 𝘁𝗿𝗼𝗽 𝗺𝗶𝗴𝗻𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗱𝘂 𝗷𝗼𝘂𝗿.



Neymar 🇧🇷 qui partage un entraînement avec sa fille. ❤️🥰pic.twitter.com/MuOOT6MUXB — Actu Foot (@ActuFoot_) January 27, 2026

«Le club et l’entraîneur ne voulaient plus m’utiliser. Ils m’en avaient déjà parlé» Le Paris Saint-Germain a fait le choix, au moment de la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur de se séparer de Neymar. Un choix que le Brésilien a eu du mal à assimiler après six saisons passées dans la capitale. Pour RMC en décembre 2024, il révélait à Marion Bartoli et Benoît Boutron avoir tranché pour son départ, sans parachute un an plus tôt. « J’ai décidé de partir du PSG et cette proposition de rejoindre Al Hilal est arrivée… J’ai eu la proposition juste après mon départ, car je n’étais tout simplement plus heureux là-bas, au PSG. Le club et l’entraîneur ne voulaient plus m’utiliser. Ils m’en avaient déjà parlé, donc j’ai dû prendre une décision ».