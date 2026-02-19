PSG : Une star mise dehors... par l'entraîneur ?

Au PSG, les grands noms se sont multipliés depuis le passage sous pavillon qatarien du club de la capitale au printemps 2011. David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi et bien d'autres ont arboré la tunique rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Une autre star a particulièrement apprécié son aventure au PSG, mais a été choquée par la manière dont tout s'est terminée. Explications.
Ces dernières années, il y a eu un gros nettoyage de printemps au Paris Saint-Germain. Au fil des saisons, les dirigeants du club de la capitale ont alléger la masse salariale de l'effectif parisien en se séparant de grandes stars qui peuplaient le vestiaire. Kylian Mbappé a été la dernière grande star à plier bagage à l'été 2024 pour s'installer au Real Madrid. Avant lui, une séparation assez inattendue pour le principal intéressé s'est déroulée.
«Le club et l’entraîneur ne voulaient plus m’utiliser. Ils m’en avaient déjà parlé»
Le Paris Saint-Germain a fait le choix, au moment de la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur de se séparer de Neymar. Un choix que le Brésilien a eu du mal à assimiler après six saisons passées dans la capitale. Pour RMC en décembre 2024, il révélait à Marion Bartoli et Benoît Boutron avoir tranché pour son départ, sans parachute un an plus tôt. « J’ai décidé de partir du PSG et cette proposition de rejoindre Al Hilal est arrivée… J’ai eu la proposition juste après mon départ, car je n’étais tout simplement plus heureux là-bas, au PSG. Le club et l’entraîneur ne voulaient plus m’utiliser. Ils m’en avaient déjà parlé, donc j’ai dû prendre une décision ».
«La proposition d’Al Hilal m’a plu»
L'Arabie saoudite, et plus particulièrement le club d'Al-Hilal dans lequel il n'évolue plus depuis janvier 2025 et son retour à Santos, l'a extirpé d'une situation délicate. « La proposition d’Al Hilal m’a plu. J’ai appris à connaître ce club, la culture locale et le championnat. J’ai été très surpris de mon accueil ici et de la bienveillance des supporteurs. Le championnat se développe, notre équipe également et avec ma famille, nous sommes certains d’avoir pris une bonne décision ». Une fin d'histoire avec le PSG qui n'était pas celle que Neymar imaginait...