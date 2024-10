PSG : Une «équipe faible», la révolution du Qatar tourne au cauchemar ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis deux ans désormais, le PSG a complètement révolutionné sa manière de fonctionner. Paris ne mise plus sur les stars, mais tente de développer des jeunes joueurs à fort potentiel, avec un effectif tourné vers le collectif. Cependant, au lendemain d’une désillusion en Ligue des Champions, certains observateurs estiment que l’équipe actuelle n’est clairement pas au niveau.

Le PSG a loupé le coche. De retour aux affaires en Ligue des Champions, le club de la capitale avait l’occasion de se racheter après une défaite le 1er octobre dernier face à Arsenal (2-0). Opposés au PSV Eindhoven, une formation plus qu’abordable, les hommes de Luis Enrique n’ont pas su faire mieux qu’un match nul (1-1). Une prestation qui interroge…

Le PSG beaucoup plus faible qu’avant ?

Si sur le plan national, le PSG reste dominateur, les dernières prestations des Parisiens en Europe commencent à soulever des questions. Le nouveau projet parisien (entamé à l’été 2022) qui consiste à miser sur des jeunes joueurs prometteurs et sur un état d’esprit collectif affiche-t-il déjà certaines limites, notamment en Ligue des Champions. Pour le journaliste Laurent Perrin, cette équipe du PSG version 2024-2025 est assurément la plus faible de l’ère qatarie (depuis 2011), bien que ce projet ne soit totalement assumé par les dirigeants.

« Aujourd'hui, Paris manque de talent, d'expérience, de profondeur de banc »

« Le management a pleinement conscience des limites de cet effectif, l'un des plus jeunes de la Ligue des champions. Cette équipe est la plus faible de l'ère QSI, cela ne fait aucun doute. Il n'y a plus Ibrahimovic, Cavani, Neymar, Messi ou Mbappé, c'est-à-dire des joueurs qui étaient capables de faire gagner l'équipe sur un seul geste. Aujourd'hui, Paris manque de talent, d'expérience, de profondeur de banc et ne parvient pas à résoudre son problème d'efficacité. Mais c'est assumé. Le projet se met en place : chaque été, l'effectif sera renforcé mais la philosophie restera la même. Demain, ceux que vous considérez aujourd'hui comme des joueurs ordinaires seront, peut-être, des joueurs extraordinaires », a ainsi confié Laurent Perrin auprès des lecteurs du Parisien.