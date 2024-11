PSG : Un ultimatum est lancé dans le vestiaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG s’est une nouvelle fois incliné en Ligue des Champions, avec une défaite au Parc des Princes face à l’Atlético de Madrid (1-2). Après quatre matchs disputés en C1, Paris n’est que 25ème au classement, et comme l’a révélé Marquinhos après la rencontre, un ultimatum a été lancé dans le vestiaire.

Le PSG est à l’arrêt. Deux semaines après sa grosse désillusion face au PSV Eindhoven (1-1), le club de la capitale avait l’occasion de se relancer en Ligue des Champions. Une nouvelle fois au Parc des Princes, Paris était opposé à l’Atlético de Madrid ce mercredi soir. Grâce à une très bonne entame de match, les hommes de Luis Enrique trouvaient la faille rapidement par l’intermédiaire de Warren Zaïre-Emery.

Nouvelle désillusion pour le PSG

Cependant, le PSG n’aura pas tenu cette avance très longtemps. Nahuel Molina égalisait quelques minutes plus tard, et le reste de la rencontre s’est rapidement traduit en un attaque/défense pour Paris, qui aura terminé ce match avec 71 % de possession. Alors qu’Angel Correa a finalement offert la victoire aux Colchoneros (1-2), Marquinhos s’est exprimé après la rencontre. Forcément très frustré, le capitaine du PSG a affirmé que les siens n’avaient plus le droit à l’erreur.

« On se l’est déjà dit dans le vestiaire. On a plus le droit à l’erreur »

« Il faut travailler pour corriger mais il nous faut vraiment plus de tranquillité devant le but », a logiquement concédé le défenseur central brésilien au micro de Canal +. « On a beaucoup d’occasions, on a le mouvement, les expected goals, on crée beaucoup, on joue dans leur camp mais dans la dernière passe et la finition… Surtout le 2e but, c’est corner pour nous. On est tous devant, on fait des erreurs et on le paye derrière, ils arrivent à contrer. On doit beaucoup améliorer ça. On se l’est déjà dit dans le vestiaire. On a plus le droit à l’erreur ».