PSG : «Un des meilleurs joueurs du monde» a signé au PSG !

Cette saison, la course au Ballon d’Or s’annonce palpitante et pourrait couronner un joueur du PSG à savoir Ousmane Dembélé. Cependant, son coéquipier Achraf Hakimi est également régulièrement cité, et pour son ancien sélectionneur Hervé Renard, l’international marocain doit même remporter le trophée, lui qui est «un des meilleurs joueurs du monde».

Alors que le PSG a réalisé une saison exceptionnelle, remportant notamment la première Ligue des champions de son histoire, Ousmane Dembélé est idéalement placé pour remporter son premier Ballon d'Or. Un trophée que pourrait toutefois lui convoiter son coéquipier Achraf Hakimi. Ancien sélectionneur du Maroc, Hervé Renard estime même que le latéral droit, qui a prolongé avec le PSG jusqu'en 2029, est l'un des meilleurs joueurs du monde.

Renard s'enflamme pour Hakimi « Son évolution est exceptionnelle. De Dortmund à l'Inter Milan, puis au Paris-Saint-Germain, il n'a rejoint que de grands clubs, ce qui témoigne pleinement de son talent », s’enflamme-t-il dans une interview accordée au média marocain 360 Sport, avant de poursuivre.