PSG : Un crack s’en va, c’est historique !

Récemment, le PSG a perdu Achraf Hakimi mais également Ibrahim Mbaye, tous deux partis disputer la CAN au Maroc. L’ailier de 17 ans réalise une compétition impressionnante avec le Sénégal. Buteur ce samedi face au Soudan, le numéro 49 parisien est d’ailleurs entré dans l’histoire avec un nouveau record. Explications.
Le PSG dispose d’un très beau centre de formation. La saison dernière, en plus de Senny Mayulu, Luis Enrique avait fait appel à Ibrahim Mbaye. Encore brouillon, l’ailier né en 2008 commence sérieusement à progresser cette saison, lui qui avait inscrit un but somptueux face à Rennes en décembre.
Ibrahim Mbaye se distingue avec le Sénégal
Récemment, Ibrahim Mbaye a fait un choix extrêmement important pour la suite de sa carrière en décidant de représenter le Sénégal au niveau international. Résultat, le prodige de 17 ans est parti au Maroc afin de disputer la CAN avec les Lions de la Teranga.
Un record battu
Auteur d’entrées en jeu très remarquées depuis le début de la compétition, l’ailier du PSG monte en puissance. Et cela a été concrétisé par son premier but ce samedi après-midi face au Soudan (3-1) en 8èmes de finale. Comme le précise Opta, Ibrahim Mbaye est devenu grâce à cette réalisation le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition au 21ème siècle.