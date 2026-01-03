PSG : Un crack s’en va, c’est historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment, le PSG a perdu Achraf Hakimi mais également Ibrahim Mbaye, tous deux partis disputer la CAN au Maroc. L’ailier de 17 ans réalise une compétition impressionnante avec le Sénégal. Buteur ce samedi face au Soudan, le numéro 49 parisien est d’ailleurs entré dans l’histoire avec un nouveau record. Explications.

Le PSG dispose d’un très beau centre de formation. La saison dernière, en plus de Senny Mayulu, Luis Enrique avait fait appel à Ibrahim Mbaye. Encore brouillon, l’ailier né en 2008 commence sérieusement à progresser cette saison, lui qui avait inscrit un but somptueux face à Rennes en décembre.

Ibrahim Mbaye se distingue avec le Sénégal Récemment, Ibrahim Mbaye a fait un choix extrêmement important pour la suite de sa carrière en décidant de représenter le Sénégal au niveau international. Résultat, le prodige de 17 ans est parti au Maroc afin de disputer la CAN avec les Lions de la Teranga.