Foot - PSG

PSG : Un clash général pour Kylian Mbappé dans le vestiaire ?

Publié le 17 août 2022 à 09h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’un malaise semble apparent depuis samedi entre Kylian Mbappé et Neymar, la situation serait en réalité compliquée avec la plupart des autres joueurs du PSG pour l’attaquant français. Selon la presse brésilienne, le ton serait monté entre Mbappé et ses coéquipiers…

Samedi, pour son grand retour en match officiel avec le PSG depuis sa prolongation de contrat face à Montpellier (victoire 5-2), Kylian Mbappé a affiché une attitude préoccupante. L’attaquant tricolore, qui a loupé un penalty en début de match, a ensuite été agacé durant tout le reste de la partie, notamment lorsque Neymar s’est chargé de tirer (et transformer) le second penalty obtenu dans la soirée par le PSG.

Le début d’un malaise avec Neymar ?

L’ensemble des observateurs s’est donc empressé d’analyser et évoquer un malaise entre Mbappé et Neymar au PSG. Mais en réalité, le problème serait bien plus profond pour l’ancien attaquant de l’AS Monaco…

QUE SITUAÇÃO! 🤨 O nosso @marcelobechler apurou o momento do Paris Saint-Germain. O clima não está bom e está longe de chegar o fim, hein? pic.twitter.com/9uLz3TNmRD — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) August 16, 2022

La bombe de la presse brésilienne sur Mbappé