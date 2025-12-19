PSG : Six départs sont actés !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG se déplace à la Beaujoire de Nantes pour y affronter le Vendée Fontenay Foot en 32ème de finale de la Coupe de France. Pour cette encontre, Luis Enrique sera privé de six joueurs au total : Matvey Safonov, Bradley Barcola, Willian Pacho, Kang-In Lee, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye.

Pour le compte des 32ème de finale de la Coupe de France, le PSG a rendez-vous avec le Vendée Fontenay Foot ce samedi soir, et ce, à la Beaujoire de Nantes. Pour cette dernière rencontre de l'année, Luis Enrique va composer sans six joueurs de son effectif : Matvey Safonov, Bradley Barcola, Willian Pacho, Kang-In Lee, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye.

Six joueurs du PSG sont déjà en vacances Comme l'a rappelé Le Parisien, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye (Sénégal) sont partis au Maroc pour disputer la CAN 2025. De leur côté, Matvey Safonov et Kang-In Lee sont tous les deux forfaits à cause de blessures. D'une part, le Russe souffre d'une fracture de la main gauche. D'autre part, le Sud-Coréen a été victime d'une lésion à la cuisse gauche.