PSG : Riolo dénonce un étonnant problème avec Mbappé

Axel Cornic

S’il continue à enchainer les buts, Kylian Mbappé ne semble plus être intouchable au Paris Saint-Germain et les critiques n’ont pas manqué ces derniers mois. C’est le cas dans la célèbre émission de l’After Foot, avec Daniel Riolo qui a pointé du doigt un problème assez surprenant avec la star parisienne.

Les départs de Lionel Messi et de Neymar ont laissé les clés à Kylian Mbappé, devenu la seule véritable star de l’attaque du PSG. Pourtant, cela ne semble pas particulièrement lui réussir, puisqu’il est régulièrement critiqué depuis le début de la saison.

Mbappé injustement critiqué ?

Des critiques pas totalement justifiées si l’on s’en tient exclusivement aux statistiques. Car Mbappé est toujours la machine à buts que l’on connait, avec 21 réalisations en 22 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG. Il est d’ailleurs l’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec 18 buts, loin devant son principal poursuivant qui est Wissam Ben Yedder, qui totalise 8 buts.

« Visuellement, je trouve qu’il va moins vite »