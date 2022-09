Foot - PSG

PSG : Quel bilan pour Galtier en Ligue des Champions avant le PSG ?

Publié le 8 septembre 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG a donc décidé de changer d’entraîneur. Mauricio Pochettino a été remercié et c’est Christophe Galtier qui est arrivé dans la capitale. Forcément, la pression est immense pour l’ancien technicien de l’OGC Nice. Si Galtier a réussi d’excellents débuts en Ligue 1, c’est surtout en Ligue des Champions qu’il va être jugé. Mais quels sont les précédents résultats de l’entraîneur du PSG sur la scène européenne ?

La musique de la Ligue des Champions a enfin résonné à nouveau au Parc des Princes. Alors que le PSG était resté sur un affront face au Real Madrid, le club de la capitale est donc reparti pour une nouvelle campagne européenne avec toujours l’objectif de décrocher sa première Ligue des Champions. Telle est donc la mission qui a été confiée à Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du PSG. Et pour y croire, il va d’abord falloir se sortir d’un groupe avec la Juventus, le Benfica Lisbonne ainsi que le Maccabi Haïfa. Et pour les Parisiens, cela a d’ailleurs commencé de la meilleure des manières avec une victoire à domicile dans le choc face à la Vieille Dame (2-1), grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Avec le PSG, Galtier a donc réussi son entrée en Ligue des Champions. Il va désormais falloir confirmer et précédemment, les résultats n’ont pas été très bons pour celui qui avait notamment disputer la C1 à la tête du LOSC.

Une Ligue des Champions décevante avec le LOSC

Avant de débarquer sur le banc du PSG, Christophe Galtier n’avait connu qu’une seule saison en Ligue des Champions. C’était lors de la saison 2019-2020 et il était alors sur le banc du LOSC. Et pour les Dogues de Galtier, cela n’avait clairement pas été une très bonne campagne. Dans le même groupe que l’Ajax Amsterdam, Chelsea et Valence, le club nordiste avait terminé à la 4ème et dernière place de son groupe. Les hommes de Christophe Galtier n’avaient alors réussi à obtenir qu’un seul point face à Valence. Grâce à sa victoire face à la Juventus, l’entraîneur du PSG fait déjà mieux, mais c’est la victoire finale qu’il faut aller chercher en Ligue des Champions désormais…

Et l’Europa League ?

Si Christophe Galtier n’avait donc disputé qu’une seule campagne de Ligue des Champions, il a en revanche plus d’expérience en Europa League. Mais là encore, les bilans n’ont pas été très bons pour l’ancien entraîneur du LOSC et de l’ASSE. Avec les Dogues, lors de la saison 2020-2021, Galtier s’était fait sortir par l’Ajax Amsterdam en seizième de finale. Et quand il était sur le banc des Verts, il avait échoué en barrages contre Esbjerb lors de la saison 2013-2014. En 2014-2015, l’ASSE avait terminé à la dernière place de son groupe. L’année suivante, les Stéphanois se font sortir en seizièmes de finale contre Bâle. Même résultat pour la saison 2016-2017 où l’ASSE est alors éliminée par Manchester United.

Grosse pression pour Galtier

Désormais au PSG, Christophe Galtier a beaucoup de pression. Pour lui, il y a une obligation de résultat en Ligue des Champions. La saison dernière, le fiasco face au Real Madrid avait d’ailleurs été fatal à Mauricio Pochettino. Galtier sait donc quoi faire pour continuer sur le banc du PSG : il faudra donc briller en Ligue des Champions et aller le plus loin possible. Et pourquoi pas enfin gagner cette première C1 qui fait tant rêver le Qatar depuis plus d’une décennie maintenant ?