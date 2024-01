PSG : Nouveau renfort cet hiver pour Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

L’été dernier, les dirigeants ont régalé Luis Enrique en lui offrant onze recrues directement mises à sa disposition. Néanmoins, un renfort de marque pourrait débarquer fin février après son accident estival : Sergio Rico. C’est du moins la volonté affichée par le gardien espagnol à Canal+.

Luis Enrique ne s’en est pas caché en conférence de presse samedi : il ne s’attend pas spécialement à un renfort en défense centrale avant la clôture du mercato hivernal mercredi prochain. Et ce, bien que RMC Sport faisait part d’une volonté de la direction du PSG de tenter de recruter un élément défensif.

Luis Enrique n’attend aucune recrue avant la fin du mercato

« Pour être honnête, je pense qu'il faut faire ses devoirs l'été pour le mercato. Il y a plus de possibilité concrètes de renforcer l'effectif l'été. Il faut toujours être ouvert à des changements. Je suis content de mon effectif ». a confié Luis Enrique lors du point presse en question. Pour autant, il se pourrait que l’entraîneur du PSG intègre un complément dans son effectif pendant cette seconde partie de saison, à la fin février : Sergio Rico.

Mercato : Il lâche une réponse à 175M€ au PSG https://t.co/d9ElpWCqWc pic.twitter.com/2daf7f7NCx — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

«J’espère un retour pour la fin du mois de février»