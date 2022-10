Foot - PSG

Neymar en pleine polémique,les révélations improbables de la presse

Publié le 2 octobre 2022 à 23h00 par Dan Marciano mis à jour le 2 octobre 2022 à 23h03

Neymar a attiré la lumière sur lui, en raison de ses bonnes copies rendues au PSG, mais aussi en raison de son implication dans les élections présidentielles au Brésil. Sur les réseaux sociaux, le joueur a annoncé son soutien à Jair Bolsonaro, jugé comme un candidat d'extrême-droite. Mais ironie de l'histoire, Neymar n'a pu voter. Voici les raisons.

Star dans son pays natal, Neymar s'est attiré les foudres de nombreuses personnalités brésiliennes. La raison ? Son soutien au candidat sortant, Jair Bolsonaro, pour les prochaines élections présidentielles, qui ont lieu ce dimanche. Sur les réseaux sociaux, le joueur du PSG avait publié une vidéo qui ne laisse pas le moindre doute sur ses intentions. « Vote, vote et confirme, le 2, c’est Bolsonaro » a chanté Neymar. Certains comme Juninho déplorent ce choix.

Le coup de gueule de Neymar

Au cœur de l'actualité en raison de ses convictions politiques, Neymar a décidé, il y a quelques jours, de répondre aux critiques. « Ils parlent de démocratie et de beaucoup de choses, mais lorsque quelqu'un a une opinion différente, il est attaqué par ceux-là mêmes qui parlent de démocratie. Allez comprendre » a lâché le joueur remonté. Mais pourquoi un tel soutien ? Spécialiste en géopolitique, Jean-Baptiste Guégan a apporté quelques éléments de réponse.

« Il va aller vers ceux qui fiscalement et économiquement vont dans son sens. »

« Pour Neymar, il y a un côté opportuniste. On sait que c’est un conservateur et qu’il a eu un entretien avec ses représentants et Bolsonaro pour la question fiscale. [...] Il ne vit plus au Brésil. Il fait partie des catégories les plus favorisées du pays. De fait, il n’a pas tendance à oublier d’où il vient mais plutôt à regarder où il vit. Il fait partie de ceux qui ont les revenus les plus élevés au Brésil. Il va donc aller vers ceux qui fiscalement et économiquement vont dans son sens. » avait-il confié lors d'un entretien à RMC.

