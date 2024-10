PSG : Mbappé quitte Luis Enrique, l’annonce du Real Madrid va le faire exulter !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a mis la main sur Kylian Mbappé à l’intersaison par le biais de son statut d’agent libre. Lors de sa dernière saison au PSG sous les ordres de Luis Enrique, le capitaine de l’équipe de France se devait de faire un travail défensif réclamé par le coach espagnol. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti a avoué ne pas du tout lui demander la même chose.

Kylian Mbappé n’est pas réputé pour être l’attaquant qui fait le plus de tâches défensives. Luis Enrique le savait, mais a tenté de lui faire changer cette facette de son jeu. Dans le cadre du quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone la saison passée, l’entraîneur du PSG avait tenu un discours très fort à celui qui étais le meilleur buteur du club parisien cette saison et dans l’histoire. « J’ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les coui**** et il défendait comme un fils de pu** (…) Toi, tu dois donner cet exemple, premièrement comme personne et comme joueur, d’aller faire le pressing. Pourquoi ? Pour être un leader ».

PSG : Il fait son grand retour et prépare du lourd ! https://t.co/mwcLZvC6YS pic.twitter.com/zxTWdBNNw9 — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

«Tu dois devenir le meilleur joueur de l’histoire en défendant»

Movistar+ a diffusé un documentaire intitulé : Vous n’en savez foutre rien, ces dernières semaines basé sur Luis Enrique et sa première saison sur le banc de touche du PSG. Pendant ce documentaire, le coach du Paris Saint-Germain expliquait notamment à Kylian Mbappé que son travail défensif le ferait quitter le PSG par la grande porte avant de rejoindre le Real Madrid. « Tu es un phénomène, un joueur de classe mondiale, aucun doute là-dessus. Mais ça ne me suffit pas. Un vrai leader, c’est quelqu’un qui peut t’aider même s’il ne marque pas. Si tu montres l’exemple aux autres en allant presser, tu sais ce qu’on va avoir ? Une pu… de machine d’équipe ! Je veux que tu partes d’ici par la grande porte. En attaque, je n’ai rien à te dire. Mais tu dois devenir le meilleur joueur de l’histoire en défendant. Ça, c’est un leader, c’est Michael Jordan. C’est bon pour toi ? Tout est clair ? ».

«Je préfère qu'il marque des buts plutôt que de presser»

Kylian Mbappé est allé au bout de son contrat au PSG avant de s’envoler rejoindre son club de rêve qu’est le Real Madrid. En conférence de presse avant la réception du Borussia Dortmund pour la saison régulière de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti a été interrogé sur les directives défensives qu’il communiquerait à Mbappé. Il semble n’y en avoir aucune. « Luis Enrique demandait à Mbappé de presser. Que lui demandez-vous ? De marquer des buts. Je préfère qu'il marque des buts plutôt que de presser. Je demande la même chose à Mbappé qu'à Benzema : bien se positionner, être intelligent et faire une transition rapide quand on récupère le ballon ». a déclaré le coach du Real Madrid dans des propos rapportés par Marca. De quoi faire plaisir au numéro 9 du Real Madrid…