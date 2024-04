PSG : Mbappé, Dembélé...Il annonce du très lourd avant le choc !

Benjamin Labrousse

Mercredi prochain, le PSG accueille le FC Barcelone au Parc des Princes dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre plus qu’indécise sur le papier, bien que Carles Martinez Novell, entraîneur du TFC, estime que les stars du club parisien peuvent faire la différence.

Qui du PSG ou du FC Barcelone obtiendra son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions ? Le 10 avril, le premier acte de ce choc opposant Parisiens à Catalans se déroulera au Parc des Princes.

Les stars du PSG attendues au tournant

Forcément, les stars de Luis Enrique comme Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé (qui affronte son ancien club) sont attendues au tournant. Un duel indécis se présage entre les deux formations, même si certains comme Carles Martinez Novell voient le PSG favori. Interrogé par SPORT , l’entraîneur de Toulouse croit en la capacité des stars parisiennes pour décanter la rencontre.

« Mbappé, Dembélé et Barcola sont de grands joueurs »