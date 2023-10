PSG : Mbappé comparé à Neymar, le constat est terrible

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est bien loin de son meilleur niveau et les premières critiques se font entendre sur son niveau de jeu et sur sa supposée vie nocturne dans la capitale. Selon certains journalistes espagnols, la star du PSG prend la même direction que Neymar à savoir celle d'un énorme espoir qui n'a jamais réellement confirmé les espoirs placés en lui.

Sur le papier, les statistiques de Kylian Mbappé font rêver. En sept matches de championnat, le joueur a trouvé le chemin des filets à sept reprises. Sauf que ce bilan est trompeur. L'international français n'a plus inscrit le moindre but sous le maillot du PSG depuis le 19 septembre et une rencontre de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Ce qui n'empêche pas Mbappé de continuer à faire les gros titres en Espagne.

Mbappé ou Haaland ? Le débat est ouvert

Comme indiqué par El Chiringuito, le joueur du PSG reste une cible prioritaire pour le Real Madrid. Ce jeudi soir, un débat a, d'ailleurs, eu lieu sur Kylian Mbappé et sur sa capacité à assurer la succession de Karim Benzema. Certains chroniqueurs sur le plateau lui ont préféré Erling Haaland (Manchester City), dont la clause libératoire atteindra les 200M€ lors du prochain mercato estival. Manu Sainz est l'un d'eux.

Mbappé se fait tacler en Espagne