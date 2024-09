PSG : Mbappé a fait mal au collectif, il confirme en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du PSG dans ses conditions délicates alors qu'il a décidé de ne pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé reste sur une deuxième partie de saison 2023-2024 assez décevante sur le plan sportif avec le club de la capitale. Et Eric Roy, l'entraîneur du Stade Brestois, a d'ailleurs indiqué samedi soir en direct au micro de DAZN que le PSG était bien plus solide collectivement cette saison.

Miné par son conflit interne avec la direction du PSG la saison passée alors qu'il avait décidé de ne pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé n'a pas eu son rendement habituel dans les derniers mois de son aventure parisienne. Certains reprochaient d'ailleurs au capitaine de l'équipe de France d'avoir plombé le collectif du PSG, notamment avec son absence de repli défensif, et un entraîneur de Ligue 1 confirme cette analyse.

Mercato : Le PSG prépare un transfert avec le clan Marquinhos https://t.co/xmHd83I7hj pic.twitter.com/oMol6vGENd — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

« Un PSG plus fort collectivement que l’année dernière »

Samedi soir, après la défaite sur la pelouse du Parc des Princes (3-1), l'entraîneur brestois Eric Roy a évoqué ce PSG sans Mbappé avec un constat très clair : « Le PSG est plus fort collectivement que l’année dernière. Ils sont plus forts à la perte du ballon. On leur a rendu beaucoup de ballons, on leur a facilité la tâche. Les garçons ont tout donné. On a mené, il y a de la frustration mais on est obligés de reconnaître que cette équipe était meilleure que la nôtre », a confié Roy en direct au micro de DAZN.

Mbappé ne manque pas ?

Les propos de l'entraîneur de Brest en disent long sur les progrès du PSG sans Kylian Mbappé, qui semble donc avoir fait mal au collectif la saison dernière. Le message est passé.