Foot - PSG

PSG : Angel Di Maria révèle le secret de la réussite du PSG !

Publié le 21 août 2020 à 21h00 par D.M.

A quelques heures de la finale de la Ligue des champions, Angel Di Maria a pris la parole afin d’évoquer la réussite du club parisien. Un succès qui trouverait sa source dans la bonne ambiance qui règne au sein du groupe de Thomas Tuchel.

Cette année, la déception a laissé place à la joie du côté du PSG. Éliminé en huitième de finale lors des trois dernières éditions, le club parisien a réussi à conjurer le mauvais sort et à accéder pour la première fois de son histoire en finale de Ligue des champions. Sorti vainqueur de son duel face au RB Leipzig ce mardi, le PSG affrontera ce dimanche le Bayern Munich avec l’espoir de devenir le deuxième club français à soulever la coupe aux grandes oreilles. A quelques heures de ce rendez-vous historique, Angel Di Maria est revenu sur le parcours de son équipe. L’occasion également de mettre fin aux rumeurs qui évoquaient des tensions dans le groupe de Thomas Tuchel.

« L'ambiance est au beau fixe depuis le début de l'année »