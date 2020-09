Foot - PSG

PSG - Malaise : Angel Di Maria glisse un tacle... à Thomas Tuchel !

Publié le 26 septembre 2020 à 21h45 par La rédaction

Invité d’une émission diffusée sur la chaine ESPN, Angel Di Maria s’est confié en interview. Outre son avenir, le milieu de terrain a évoqué la situation de son coéquipier et compatriote Leandro Paredes, rarement titularisé par Thomas Tuchel la saison dernière.

Depuis le début du mercato, de nombreux renforts sont attendus du côté du Paris Saint-Germain. Mais hormis Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier, le club de la capitale n’a pas encore trouvé les nouveaux joueurs attendus en défense centrale, au milieu de terrain et en attaque. En parallèle, Leonardo travaille aussi pour conserver ses actuels talents, et les discussions ont débuté avec Angel Di Maria autour d’une prolongation. Invité d’ ESPN , l’Argentin a entretenu le mystère sur son avenir, n’excluant pas un retour au pays. Et ce n’est pas le seul sujet épineux sur lequel le joueur s’est exprimé.

Di Maria réclame Paredes en sentinelle