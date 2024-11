PSG : Luis Enrique «rend les gens débiles», l’énorme tacle en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une fois n’est pas coutume, Daniel Riolo a profité de la défaite du PSG ce mercredi soir contre l’Atlético de Madrid pour dézinguer Luis Enrique. Cela fait maintenant plusieurs mois que le journaliste RMC est l’un des plus fervents détracteurs de l’entraîneur du club de la capitale. Il en a donc rajouté une couche à propos de Luis Enrique, le comparant à un gourou et évoquant la secte qui le suit aveuglement.

A l’été 2023, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique et lui confier le poste d’entraîneur. Rapidement, l’Espagnol a su gagner le coeur des supporters parisiens. A quelques exceptions… En effet, s’ils sont nombreux à être convaincus par le technicien parisien, Daniel Riolo fait partie lui de l’autre camp. Régulièrement, le journaliste RMC s’en prend à Luis Enrique. Ça a encore été le cas ce mercredi soir après la défaite contre l’Atlético de Madrid et Riolo n’a clairement pas mâché ses mots.

« Il a gourouté tout le monde »

« Il a gourouté 80% des supporters du PSG et 70% des médias. Il a gourouté tout le monde. Cet entraîneur là, c’est un peu comme Mourinho à une époque, il était capable de créer une secte dans laquelle tu entrais et les gens le suivent. Les gens le suivent comme un leader politique. Tu te mets derrière, il peut faire n’importe quoi, ils continueront de le suivre. Dans sa com qui est archi mauvaise face aux journalistes, tout ça est calculé parce qu’elle est excellente à côté, dans ce qu’il dit aux supporters, dans ce qu’ils veulent entendre, dans la façon qu’il a de séduire les gens et en plus avec ce doc où il va fanfaronner où im va pousser des coups et gueule et tout le monde va tomber dans le panneau de ce cirque qui est tellement écrit qu’il faut être un débile pour ne pas le voir », a d’abord lâché Daniel Riolo lors de L’After Foot.

« Ils le suivent parce ce gars là rend les gens débiles »

Et alors que certains rappellent ce que Luis Enrique a pu faire avec le FC Barcelone, Daniel Riolo a alors fait savoir : « En 2015, tu as Rakitic, Busquets, Iniesta, Neymar, Suarez, Messi au top de leur forme. L’année d’après, en 2016, en quart de finale avec cette équipe là, il s’est fait fesser par cet Atlético de Simeone. L’année d’après, quand il a fait la remontada, grâce à un arbitre qui a été scandaleux, le tour d’après il s’est fait gifler par la Juve. Avec l’Espagne ça a été bidon. Et les gens sont là comme dans la secte, ils le suivent parce ce gars là rend les gens débiles ».