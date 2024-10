PSG : Luis Enrique bientôt face à un casse-tête ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique, en ce début de saison, n’a pas fait de Fabian Ruiz un titulaire indiscutable dans l’entrejeu du PSG. Et ce, malgré les prestations XXL de l’international espagnol pendant l’Euro 2024. De quoi inciter Daniel Riolo à tirer la sonnette d’alarme à l’avenir.

Fabian Ruiz a effectué un Euro 2024 qui a laissé Daniel Riolo sans voix. Avec l’Espagne, le milieu de terrain du PSG a été l’un des artisans de la victoire de La Roja en Allemagne. Si bien que l’éditorialiste avait demandé à Luis Enrique de lui faire une place de premier choix à son retour dans l’entrejeu parisien.

Fabian Ruiz sacrifié ?

Cependant, en ce début de saison et avec le recrutement de João Neves, le trio régulièrement sélectionné par Luis Enrique est le suivant : Vitinha, Neves et Warren Zaïre-Emery. Lundi soir, sur les ondes de RMC pour l’After Foot, Daniel Riolo estimait que Fabian Ruiz pourrait une nouvelle fois être mis de côté par Luis Enrique dans son onze de départ au vu de son temps de jeu moins important en tant que titulaire depuis le début de la saison.

«Il va y avoir un problème avec Fabian Ruiz sous peu»

« Pour le PSV ? Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes ou pas quand on sait les difficultés qu’il a à être dans le système de Luis Enrique. Un faux 9 avec Asensio ou Lee. Et le milieu avec Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz ou pas ? Il va y avoir un problème avec Fabian Ruiz sous peu ». a reconnu l’éditorialiste de RMC. Reste à savoir si cette crainte de Daniel Riolo se confirmera avec le temps au PSG.