PSG - Luis Enrique a changé sa vie : La folle relation !

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a rapidement mis tout le monde d'accord en interne. Vitinha confirme cette tendance puisque le milieu de terrain portugais estime même que l'arrivée de l'entraîneur espagnol a été un tournant majeur dans sa vie. Les deux hommes entretiennent une excellente relation.
Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique a changé beaucoup de choses à Paris notamment pour certains joueurs. Vitinha, qui avait connu une première saison difficile au PSG, reconnaît même que le technicien espagnol a changé sa vie.
Vitinha s'enflamme pour Luis Enrique
« L'arrivée de Luis Enrique au PSG ? C’est, je pense, un peu le tournant dans ma vie ici, au PSG. Il m’a amené à un autre niveau. Un niveau que je ne pensais pas, à l’époque, pouvoir atteindre. J’avais peu de confiance, je n’étais pas bien à ce moment-là, j’essayais tout le temps de donner mon maximum, mais je n’étais pas bien. Il m’a beaucoup aidé. J’ai bien commencé l’année avec lui, même s’il ne me connaissait pas beaucoup en tant que joueur », assure-t-il dans une interview accordée à ICI Paris Ile-de-France avant de poursuivre.
«C’est, je pense, un peu le tournant dans ma vie»
« Mais après, j’ai bien montré les choses dont j’étais capable, il m’a beaucoup aimé et voilà. Même mon repositionnement sur le terrain, cela a pris une autre dimension, moi aussi j’ai pris une autre dimension, je me sens à l’aise, dans les meilleures conditions quand je joue sous les ordres de Luis Enrique et je l’en remercie beaucoup. Je l’ai déjà dit beaucoup de fois, notamment quand on a gagné la Ligue des champions, mais ce n’est jamais 'beaucoup' de dire merci, car il m’a vraiment aidé à atteindre un autre niveau », ajoute Vitinha.