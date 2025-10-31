PSG - Luis Enrique a changé sa vie : La folle relation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a rapidement mis tout le monde d'accord en interne. Vitinha confirme cette tendance puisque le milieu de terrain portugais estime même que l'arrivée de l'entraîneur espagnol a été un tournant majeur dans sa vie. Les deux hommes entretiennent une excellente relation.

Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique a changé beaucoup de choses à Paris notamment pour certains joueurs. Vitinha, qui avait connu une première saison difficile au PSG, reconnaît même que le technicien espagnol a changé sa vie.

Vitinha s'enflamme pour Luis Enrique « L'arrivée de Luis Enrique au PSG ? C’est, je pense, un peu le tournant dans ma vie ici, au PSG. Il m’a amené à un autre niveau. Un niveau que je ne pensais pas, à l’époque, pouvoir atteindre. J’avais peu de confiance, je n’étais pas bien à ce moment-là, j’essayais tout le temps de donner mon maximum, mais je n’étais pas bien. Il m’a beaucoup aidé. J’ai bien commencé l’année avec lui, même s’il ne me connaissait pas beaucoup en tant que joueur », assure-t-il dans une interview accordée à ICI Paris Ile-de-France avant de poursuivre.