PSG - Lucas Chevalier : Son procés est diffusé à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir sur la pelouse du Sporting CP, le PSG a connu une défaite très frustrante (1-2) après avoir très largement dominé la partie. Et à l'issue de la rencontre, Lucas Chevalier a une nouvelle fois été pointé du doigt. Dans l'émission L'EQUIPE du Soir, son procès a même été fait.

En s'inclinant à Lisbonne contre le Sporting CP, le PSG a laissé passer l'occasion de d'ores-et-déjà valider son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens se sont effectivement inclinés au Portugal (1-2) au terme d'un match pourtant largement dominé. Le manque de réalisme offensif a coûté cher, mais la prestation de Lucas Chevalier, qui n'a pas su se montrer décisif sur les rares opportunités lisboètes, est également critiquée. Sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, Johan Micoud a d'ailleurs fait son procès.

Micoud a encore des doutes pour Chevalier « Si cette défaite est pour Lucas Chevalier ? Lucas Chevalier ne joue pas seul, oui. D’accord. Il y a pas mal de responsabilités. Mais ce qu’on va retenir de ce match-là, c’est malheureusement qu’une nouvelle fois Chevalier n’est pas décisif sur une intervention où il doit l’être. Techniquement, ce qu’il fait, ce n’est pas le geste juste. Malheureusement, ça retombe sur la tête de l’attaquant portugais, et cela fait 2-1. Je le trouve très passif dans ses matches de Ligue des Champions, et c’est encore le cas ce soir », explique-t-il sur le plateau de l'émission de La Chaîne L'EQUIPE, avant de poursuivre.