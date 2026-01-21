PSG - Lucas Chevalier : Son procés est diffusé à la télévision !

Mardi soir sur la pelouse du Sporting CP, le PSG a connu une défaite très frustrante (1-2) après avoir très largement dominé la partie. Et à l'issue de la rencontre, Lucas Chevalier a une nouvelle fois été pointé du doigt. Dans l'émission L'EQUIPE du Soir, son procès a même été fait.
En s'inclinant à Lisbonne contre le Sporting CP, le PSG a laissé passer l'occasion de d'ores-et-déjà valider son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens se sont effectivement inclinés au Portugal (1-2) au terme d'un match pourtant largement dominé. Le manque de réalisme offensif a coûté cher, mais la prestation de Lucas Chevalier, qui n'a pas su se montrer décisif sur les rares opportunités lisboètes, est également critiquée. Sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, Johan Micoud a d'ailleurs fait son procès.
Micoud a encore des doutes pour Chevalier
« Si cette défaite est pour Lucas Chevalier ? Lucas Chevalier ne joue pas seul, oui. D’accord. Il y a pas mal de responsabilités. Mais ce qu’on va retenir de ce match-là, c’est malheureusement qu’une nouvelle fois Chevalier n’est pas décisif sur une intervention où il doit l’être. Techniquement, ce qu’il fait, ce n’est pas le geste juste. Malheureusement, ça retombe sur la tête de l’attaquant portugais, et cela fait 2-1. Je le trouve très passif dans ses matches de Ligue des Champions, et c’est encore le cas ce soir », explique-t-il sur le plateau de l'émission de La Chaîne L'EQUIPE, avant de poursuivre.
«Je suis désolé, je ne retrouve pas le Chevalier que j’ai vu à Lille»
« Il a peu d’interventions à faire, mais je suis désolé, je ne retrouve pas le Chevalier que j’ai vu à Lille, qui était explosif, qui était un peu foufou. Tant qu’il n’aura pas naturellement retrouvé cette capacité-là, je pense qu’il subira souvent les matches. Pour moi, le fait que cela retombe sur l’attaquant portugais, ce n’est pas anodin, ça. Ce n’est pas un geste juste qu’il fait pour sortir le ballon… Le problème c’est qu’un gardien de top niveau Ligue des Champions, il ne peut pas ressortir le ballon là… Il ne peut pas la remettre là. Il ne fait pas le geste qu’il faut. Il a des poings aussi… Oui, elle arrive très vite la balle, mais on ne parle pas de R1, on parle de Ligue des Champions », ajoute Johan Micoud.