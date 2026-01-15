Lucas Chevalier : Le PSG préparait un autre transfert !

Axel Cornic

Quelques semaines seulement après la victoire historique en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie. Le Paris Saint-Germain a préféré miser sur Lucas Chevalier du LOSC, mais l’objectif principal des dirigeants semblait être un autre international français.

Depuis quelques années, le PSG a clairement montré vouloir miser fort sur les talents français, avec beaucoup de joueurs de l’équipe de France de Didier Deschamps. Mais tout n’a pas réussi, puisqu’au poste de gardien on aurait bien aimé voir un autre joueur que Lucas Chevalier.

« Le PSG a suivi Maignan pour remplacer Donnarumma, avant de finalement recruter Chevalier » En effet, le PSG semblait plutôt vouloir recruter Mike Maignan l’été dernier, pour pallier le départ de Gianluigi Donnarumma. « Le PSG l'a suivi de près pour remplacer Donnarumma, avant de finalement recruter Chevalier, qui connaît actuellement des difficultés » a expliqué Valentin Pauluzzi, dans un entretien accordé à MilanNews.it.