PSG : Les stars révèlent un gros coup de gueule avec Luis Enrique !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé face à la Real Sociedad en Ligue des Champions (2-0). Pourtant, le club français est mal rentré dans sa rencontre, et a délivré une première mi-temps très décevante. A en croire plusieurs stars parisiennes, l’entraîneur Luis Enrique aurait poussé un gros coup de gueule à la mi-temps.

Le PSG a réussi son pari. Ce mercredi, les Parisiens accueillaient la Real Sociedad au Parc des Princes, dans le cadre du match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Au sortir d’une première mi-temps dans laquelle les hommes de Luis Enrique se sont montrés fébriles, Paris a su relever la tête dans le second acte, obtenant un succès capital (2-0) face à son public. Il semblerait d’ailleurs que lors de la pause, l’entraîneur du PSG se soit montré particulièrement véhément à l’encontre de la prestation des siens.

« Il était bien énervé »

Capitaine du PSG et auteur d’une très bonne prestation ce mercredi soir, Marquinhos confirmait à Canal + que Luis Enrique était remonté contre ses joueurs à la mi-temps de ce PSG - Real Sociedad. « Le coach nous a tiré les oreilles. Ce que le coach a dit ? Je laisse ça dans le vestiaire, mais il était bien énervé. Il nous dit toujours la vérité, c’est très important pour l’équipe. Il nous a donné des conseils pour sauter le pressing et ça a marché » , a confié le défenseur brésilien.

« C’est ça qui a fait la différence »