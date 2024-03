PSG : L’entraîneur annonce la couleur pour le choc !

Benjamin Labrousse

Lors du match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions le 14 février dernier, le PSG avait triomphé de la Real Sociedad (2-0). Ce mardi soir, les Parisiens se rendent sur la pelouse d’Anoeta avec comme objectif d’obtenir leur ticket pour les quarts. Luis Enrique a d’ailleurs annoncé un objectif plutôt clair pour son équipe.

Le PSG entre dans une période cruciale sur cette saison 2023-2024. Après deux dernières saisons marquées par une élimination précoce en Ligue des Champions, la formation parisienne a l’occasion mardi soir de se qualifier pour les quarts de finale de la C1. Pour cela, les partenaires de Kylian Mbappé devront réussir à maintenir leur avance de deux buts face à la Real Sociedad.

Mbappé : L’humiliation qui a tout changé au PSG ! https://t.co/34AVRBg2h2 pic.twitter.com/RlToKgxCTk — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Le PSG peut se donner de l’air mardi soir

Habitué aux remontées spectaculaires à son encontre, le PSG souhaite aborder ce match de manière plus que sérieuse. Si le club parisien possède une belle avance en Ligue 1 (Paris possède neuf points d’avance sur Brest, dauphin en championnat), une victoire face à la Real Sociedad mardi soir (21h) pourrait confirmer une belle saison pour le PSG.

« On va jouer comme s'il y avait 0-0 »