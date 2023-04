PSG : Le retour de Neymar enfin annoncé

Axel Cornic

Après une première partie de saison éblouissante, Neymar est rentré de la Coupe du monde au Qatar dans un déplorable, n’ayant visiblement pas digéré l’échec du Brésil. Cela s’est répercuté sur le Paris Saint-Germain et alors qu’on la pensait enfin libérée, la star brésilienne s’est blessée à la cheville et a vu sa saison se terminer prématurément.

On a vu un grand Neymar cette saison... mais seulement pendant quelques mois. Le Brésilien du PSG s’est en effet éteint lors de la deuxième partie de saison et a connu son habituelle blessure hivernale, puisqu’il a été contraint de déclarer forfait pour le restant de la saison à cause d’un problème à la cheville.

« Retour fin avril, pour attaquer la rééducation »

Au micro de RMC Sport , Jérôme Rothen a donné ce mercredi des nouvelles de Neymar, évoquant déjà son retour à Paris. « Neymar est bloqué au Brésil à cause de sa botte » a expliqué l’ancien joueur du PSG. « Un membre du staff médical du PSG est avec lui, ainsi que le docteur de la sélection brésilienne qui l’a opéré. Retour fin avril, pour attaquer la rééducation ».

En attendant, le PSG travaille sur d’autres pistes

Cette blessure tombe assez mal, puisqu’après l’avoir poussé vers la sortie l’été dernier, le PSG aimerait une nouvelle fois se débarrasser de Neymar. Car Luis Campos a d’autres plans pour accompagner Kylian Mbappé dans l’attaque du PSG, puisque nous vous avons récemment révélé sur le10sport.com un intérêt prononcé pour Rafael Leao.