PSG : Le calvaire d’un attaquant est confirmé est confirmé dans le vestiaire

Auteur d’une première partie de saison décevante, Gonçalo Ramos avait même disparu des compositions d’équipe de Luis Enrique. Il faut dire que le numéro 9 du PSG souffrait d’un virus qui a nécessité une intervention chirurgicale, ce qui lui a fait perdre beaucoup de poids. Danilo Pereira s’est confié sur les problèmes de son coéquipier.

La situation de Gonçalo Ramos a longtemps intrigué. Et pour cause, l’attaquant du PSG jouait moins en fin d’année. L’explication est toutefois rapidement tombée puisque le Portugais a subi un gros virus qui lui a fait perdre plusieurs kilos. Danilo Pereira s’est d’ailleurs prononcé sur les galères de son compatriote.



Danilo sort du silence pour Ramos

« C'est important parce qu'il a été un peu malade, ça a été difficile pour lui de revenir, il a perdu beaucoup de poids. Il revient bien. Ces matches sont importants pour retrouver de la confiance », confiait le joueur portugais au micro de beIN SPORTS après la victoire face à Orléans (4-1). D’ailleurs, en conférence de presse d’avant-match, Luis Enrique avait évoqué la situation de Gonçalo Ramos, confirmant qu’il avait perdu beaucoup de poids après un virus durant le mois de décembre.

«Sa perte de poids est une réalité»