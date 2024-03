PSG : La réponse cash d’une star aux sifflets !

Axel Cornic

Dans un long entretien publié ce samedi par le magazine italien Sportweek, Gianluigi Donnarumma s’est longuement confié sur sa vie depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2021. Il y revient notamment sur les nombreuses critiques dont il a fait l’objet, avec une fin d’année 2023 qui a été assez délicate à gérer.

Véritable prodige, Gianluigi Donnarumma a gravi les échelons à une vitesse folle. Lancé dans le grand bain professionnel à seulement 16 ans, érigé en star de l’AC Milan à la vingtaine, puis héritier de la légende Gianluigi Buffon avec la Squadra Azzurra et surtout un départ au PSG en 2021 qui a fait couler beaucoup d’encre... le natif de Castellamare di Stabia a déjà eu une carrière bien remplie, alors qu’il n’a que 25 ans !

Donnarumma le mal-aimé ?

Cela ne lui a évidemment pas apporté que du bonheur, puisque Donnarumma a souvent été pris en grippe par ses supporters. Cela a été le cas à maintes reprises avec ceux de l’AC Milan et ça ne s’est pas arrêté lors de son arrivée au PSG. Le pic a été sans aucun doute atteint à l’automne 2023, lorsqu’un changement était même réclamé dans les cages parisiennes avec même une titularisation d’Arnau Tenas, le troisième gardien du club.

« Les gens peuvent parler, c’est leur droit, mais on ne peut laisser un simple avis définir la valeur d’un gardien de but »