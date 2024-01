PSG : La mère de Kylian Mbappé se lâche sur ce projet XXL

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé a signé un nouveau contrat colossal en 2022 pour prolonger avec le PSG, une partie de son salaire est reversée à l’association «Inspired by Kylian Mbappé» (IBKM) dont s’occupe notamment sa mère Fayza Lamari. A l’occasion du prochain numéro d’Envoyé Spécial diffusé le 18 janvier, cette dernière s’est prononcée sur ce projet.

Ce jeudi, Envoyé Spécial consacre un numéro spécial à Kylian Mbappé et ses engagements sociétaux, à travers notamment « Inspired by Kylian Mbappé » (IBKM), association dans laquelle Fayza Lamari, sa mère, joue un rôle important. Cette dernière dévoile notamment dans le reportage diffusé sur France 2 la manière dont elle a persuadé la star du PSG de verser une grande partie de ses revenus à son association.

« En dessous de 30 %, je ne fais pas ! »

« Je lui ai dit : En dessous de 30 %, je ne fais pas ! Je me retire et je fais comme tout le monde : je pars en vacances aux Maldives, mais je ne bosse pas pour toi ! », révèle Fayza Lamari. Dans un nouvel extrait publié ce mardi sur les réseaux sociaux, la mère de Kylian Mbappé conteste par ailleurs toute tentative de défiscalisation.

« Il y a un plafond dans la défiscalisation »