PSG : Kylian Mbappé reçoit un coup de pression

Guillaume de Saint Sauveur

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé qu’il a côtoyé durant deux saisons au PSG, Daniel Alves ne se montre pas tendre envers l’attaquant de l’équipe de France. Le latéral droit brésilien estime qu’il manque cruellement de sens collectif avec les deux grandes stars qui l’entourent au PSG, à savoir Messi et Neymar, et il le fait savoir.

Ce n’est plus un secret pour personne, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé n’est plus aussi idyllique depuis maintenant quelques mois. L’attaquant brésilien reprocherait à son coéquipier, dont il était pourtant proche ces dernières années au PSG, d’avoir réclamé son départ lors du dernier mercato estival, et un malaise semble s’être instauré entre les deux stars.

Alves charge Mbappé

Et dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport jeudi, l’ancien latéral droit du PSG Daniel Alves, très proche de Neymar, ne manque d’ailleurs pas de tacler Mbappé en critiquant notamment son absence de collectif avec les attaquants qui l’entourent : « Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre les coéquipiers qui l’accompagnent, car ils améliorent tes qualités. Mbappé est un phénomène, mais il n’a pas compris que les joueurs qui sont avec lui en attaque, ce sont des plus gros phénomènes que lui », indique Alves, qui a évolué aux côtés de Mbappé au PSG entre 2017 et 2019.

« Si Mbappé leur donne le ballon... »