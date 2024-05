PSG : Jackpot à 101M€ pour Mbappé

Benjamin Labrousse

Son départ du PSG étant acté, Kylian Mbappé s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière. A 25 ans, le Français s’impose comme l’une des vedettes du football mondial. Ayant signé une onéreuse prolongation de contrat à Paris en 2022, le Bondynois aurait d’ailleurs perçu un montant de 101M€ uniquement grâce à son salaire et ses primes. Explication.

En mai 2022, le PSG annonçait une grande nouvelle avec Kylian Mbappé. Malgré un fort intérêt du Real Madrid à son égard, la star française prolongeait son contrat jusqu’en juin 2025 au sein du club de la capitale. Si finalement, cette dernière année de contrat n’était que facultative, Mbappé avait alors paraphé un deal historique à Paris.

Forbes a dévoilé son classement annuel des athlètes ayant le plus gagné d’argent

Faisant partie des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé a généré d’importants revenus au cours de sa carrière. Ce jeudi, Forbes a dévoilé son traditionnel classement des athlètes ayant perçu le plus d’argent au cours de l’année. Ainsi, c’est assez logiquement le Portugais Cristiano Ronaldo qui arrive en tête avec 200M€ générés entre mai 2023 et mai 2024, uniquement par le biais de salaires et de primes. Kylian Mbappé lui, se classe à la sixième place.

101M€ à l’année pour Kylian Mbappé