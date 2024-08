 PSG : Il flambe à Paris et prend rendez-vous avec Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Un but et une implication sur deux autres réalisations du PSG face à Montpellier vendredi soir (6-0). Voici le bilan de Marco Asensio qui aurait conforté les dirigeants parisiens dans leur idée de ne pas faire venir d’attaquant pour pallier l’absence de Gonçalo Ramos. Et pour Asensio, l’objectif est de garder cette place et de récupérer celle perdue en sélection espagnole.

C’est simple, Marco Asensio n’a pas raté un match depuis la reprise du PSG. Que ce soit lors des deux rencontres de pré-saison ainsi que les deux sorties parisiennes en Ligue 1, l’attaquant espagnol a disputé tous les matchs. Vendredi, au Parc des princes, l’ancien joueur du Real Madrid a ouvert son compteur but avec le PSG cette saison. Et ce, grâce à une jolie passe décisive de João Neves. Contre Montpellier, Marco Asensio a été impliqué sur des autres buts du PSG qui a signé un véritable récital en s’imposant 6 buts à 0.

Marco Asensio marque et brille, le PSG ne va pas recruter d’attaquant ?

Selon les informations d’AS, les décisionnaires du PSG n’auraient certainement pas raté le match de Marco Asensio. Au point où les dirigeants parisiens songeraient plus que jamais à ne pas recruter d’attaquant d’ici la clôture du mercato estival programmée pour le 30 août prochain afin de combler le vide laissé par la blessure de Gonçalo Ramos sur le front de l’attaque du Paris Saint-Germain. Aligné dans le onze de départ en tant qu’attaquant axial et entouré de Bradley Barcola ainsi qu’Ousmane Dembélé, Asensio s’est montré décisif et a prouvé que Luis Enrique pouvait s’appuyer sur ses services.

Asensio veut convaincre sur la durée Enrique et retrouver la sélection espagnole !

Et maintenant ? Marco Asensio aurait deux objectifs spécifiques à remplir lors des semaines à venir. En premier lieu, l’attaquant souhaite obtenir une place de titulaire régulier voire indiscutable au Paris Saint-Germain et compterait bien l’obtenir auprès de son entraîneur Luis Enrique d’après AS. Et en outre, après avoir été laissé de côté par le sélectionneur Luis de la Fuente à l’Euro que sa sélection espagnole a finalement remporté, Asensio aurait à coeur d’être suffisamment performant avec le PSG afin d’être rappelé avec La Roja.