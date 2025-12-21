PSG - Hakimi : Sa relation totalement bouleversante !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2021, Achraf Hakimi est rapidement devenu un élément essentiel du club parisien. Désormais vice-capitaine à Paris, le Marocain est souvent apparu très proche de sa maman. Une relation passionnelle, qui a inspiré beaucoup de citoyens au Maroc comme l’explique le journaliste local Anas Bakhkhar. Explications.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Achraf Hakimi sort d’une année 2025 exceptionnelle avec le PSG. Élu Ballon d’Or Africain il y a quelques semaines seulement, le Marocain a rendu fier tout son peuple, qu’il va d’ailleurs essayer de mener vers les sommets à la CAN qui démarrera ce dimanche soir face aux Comores.

Hakimi, icône du Maroc Au Maroc, le PSG est désormais un club adoré depuis l’arrivée d’Hakimi comme l’explique Jamel, vendeur dans un souk de Rabat à RMC : « Avant les gens n’achetaient pas beaucoup de maillots du PSG. Mais depuis qu’ils ont recruté Hakimi, c’est devenu une équipe aimée des Marocains. Aujourd'hui, on voit beaucoup de maillots de Paris dans les rues au Maroc. » Mais c’est également la relation très proche entre Achraf Hakimi et sa mère qui inspire le peuple marocain.