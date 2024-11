PSG : Grande décision de Luis Enrique annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titularisé par Luis Enrique samedi soir lors du déplacement du PSG sur la pelouse du SCO Angers, Senny Mayulu aspire à davantage de temps de jeu dans les mois à venir. Et le jeune milieu de terrain issu du centre de formation du PSG a d'ailleurs révélé en direct après le match au micro de DAZN une promesse formulée par son coach à ce sujet.

Luis Enrique a décidé de faire tourner samedi soir pour le déplacement du PSG à Angers (victoire 4-2), et il a donc opté pour plusieurs titularisations inhabituelles comme celles de Milan Skriniar, Fabian Ruiz, Kang-in Lee ou encore Senny Mayulu. Ce dernier, âgé de seulement 18 ans, semble d'ailleurs promis à un rôle de plus en plus important au PSG.

Mayulu s'intègre en équipe première

Interrogé au micro de DAZN après la victoire du PSG, Mayulu s'est livré sur son adaptation en équipe première : « Les joueurs me mettent à l’aise, le coach aussi, je progresse, j’essaie de progresser. Qui me met à l’aise ? Marquinhos, Kimpembe, Ousmane (Dembélé), Vitinha, un peu tout le monde… », indique le jeune milieu de 18 ans.

« Le coach me donnera du temps de jeu »

Et Mayulu a ensuite annoncé en direct sur DAZN une décision de Luis Enrique concernant son temps de jeu au PSG : « Le coach veut que je m’adapte à son système de jeu et que j’enchaine les matches. Il me donnera du temps de jeu et je prendrai ce qu’il me donnera ». Reste à savoir si le coach espagnol tiendra sa promesse.