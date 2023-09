PSG : Deschamps fait passer un message à Mbappé

Benjamin Labrousse

Après avoir été réintégré au sein de l’équipe première du PSG, Kylian Mbappé a réalisé un début de saison canon. Ce jeudi, le capitaine de l’équipe de France a retrouvé son statut en sélection face à l’Irlande. Malgré une victoire convaincante (2-0), le prodige de Bondy n’a pas toujours été en réussite, même si Didier Deschamps s’est satisfait de la prestation de son nouveau leader.

En mars dernier, Didier Deschamps prenait la décision de nommer Kylian Mbappé nouveau capitaine de l’équipe de France. La star du PSG a ainsi succédé à Hugo Lloris et se doit d’assumer son nouveau statut. Engagé dans le groupe B des éliminatoires pour l’Euro 2024, les Bleus ont remporté leurs cinq matchs disputés dans ce groupe, confirmant la réussite du renouveau entamé par Didier Deschamps au sortir de la dernière Coupe du monde.

PSG : Le transfert de Mbappé est annoncé ! https://t.co/jvB0K71jss pic.twitter.com/iKXl6YHCiy — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Une rencontre mitigée pour Mbappé ce jeudi soir

Ce jeudi face à l’Irlande (2-0), Kylian Mbappé retrouvait le Parc des Princes. L’attaquant du PSG a régulièrement décroché pour tenter d’organiser le jeu des Bleus, et s’il a parfois connu quelques difficultés durant cette rencontre, le capitaine de l’équipe de France a reçu les éloges de son sélectionneur.

« Il a fait de très bonnes choses »