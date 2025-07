PSG : Dembélé, Hakimi... Le mariage à l'étranger !

Après une saison historique avec le PSG, ponctuée par un premier sacre en Ligue des Champions, Fabian Ruiz s'est marié à Séville ce samedi. Le milieu de terrain espagnol a invité plusieurs coéquipiers du club rouge et bleu pour cet événement, à savoir Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Carlos Soler.

Le PSG de Luis Enrique a réalisé une saison 2024-2025 inoubliable. En effet, le club de la capitale a réussi un quadruplé historique, remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions , la Coupe de France et sa première Ligue des Champions .

Mariage de Ruiz : Dembélé et Hakimi étaient présents

Dans une vidéo partagée par El Desmarque sur X ce samedi, on peut voir que Fabian Ruiz a célébré son mariage avec quelques partenaires du PSG. En effet, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Carlos Soler ont répondu positivement à l'invitation de l'international espagnol. Le prochain rendez-vous des joueurs du PSG est fixé le 4 aout, et ce, pour la reprise des entrainements au Campus Poissy.