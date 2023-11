PSG : Coup dur pour Zaïre-Emery, Luis Enrique se lâche sur sa succession

Hugo Chirossel

Victime d’une entorse de la cheville avec l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery ne rejouera pas avec le PSG avant la fin de l’année 2023. Un coup dur pour le club de la capitale, mais qui ne semble pas du tout inquiéter Luis Enrique. Ce dernier estime qu’avec l’effectif à sa disposition, il a les solutions nécessaires pour remplacer le milieu de 17 ans.

Lors de cette trêve internationale, le PSG a perdu deux de ses joueurs : Warren Zaïre-Emery et Marquinhos. Le premier ne rejouera pas avant 2024, tandis que le second devrait être de retour dans une dizaine de jours. Ce qui pose des questions, notamment sur quel joueur sera capable de pallier l’absence du jeune international français.

«Impossible de remplacer Zaïre-Emery ? Si c’est possible, bien sûr que si»

Si cela inquiète certains observateurs, ce n’est pas le cas en ce qui concerne Luis Enrique : « Impossible de remplacer Zaïre-Emery ? Si c’est possible, bien sûr que si. En plus avec un effectif comme celui du PSG, où il n’y a que des joueurs internationaux en grande majorité », a déclaré l’entraîneur du PSG, dans un entretien accordé à Prime Vidéo .

«Avec l’effectif que j’ai, je ne peux pas me plaindre»