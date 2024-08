PSG : Coup dur pour Luis Enrique, Paris a craint le pire

Axel Cornic

Après seulement une vingtaine de minutes, Gonçalo Ramos a vu sa saison se stopper brutalement. Gravement touché à la cheville, l’attaquant devra se faire opérer et sera absent pour une durée de trois mois. Plus de peur que de mal au sein du Paris Saint-Germain, où l’on semblait envisager une issue beaucoup plus compliquée.

Premier match et premier souci pour le PSG. Passeur décisif pour le premier but de la saison signé Kang-In Lee face au HAC (1-4), Gonçalo Ramos n’a pas pu poursuivre sa rencontre. La faute à un gros cou reçu sur la cheville, qui l’a contraint à laisser ses coéquipiers.

Mercato : Le PSG va retenter un coup à la Xavi Simons ? https://t.co/Mc0tbeC9Su pic.twitter.com/kCapAKTBfF — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

Ramos out 3 mois

Rapidement, la durée de la convalescence a été connue puis confirmée par le staff médical du PSG. L’attaquant portugais sera absent trois mois et devrait donc revenir courant novembre, lorsque la saison sera déjà bien lancée. Mais au sein du club on aurait envisagé le pire, puisque Le Parisien nous apprend que certains pensaient carrément à une fin de saison pour Ramos.

Pas de remplaçant au PSG ?

La première question qui s’est posée est bien sûr de savoir si le PSG allait agir en cette fin de mercato, en allant chercher un buteur supplémentaire. D’après les informations du Parisien, ce ne serait absolument pas le plan ! Luis Enrique aurait en effet de nombreuses option à son service, avec notamment Bradley Barcola ou Marco Asensio en faux neuf.