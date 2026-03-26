PSG : «C’est un cadeau extraordinaire», l’annonce de Raymond Domenech qui risque de faire parler !

Pierrick Levallet

Alors que la trêve internationale vient à peine de débuter, le PSG prépare déjà sa double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions. Le club de la capitale espère pouvoir remporter une deuxième fois consécutive la Coupe aux Grandes Oreilles. Raymond Domenech a par ailleurs annoncé un « cadeau extraordinaire » qui concerne la formation parisienne, et cela risque de faire parler.

En pleine trêve internationale, le PSG prépare son quart de finale de Ligue des champions. Le club de la capitale retrouvera Liverpool les 8 et 14 avril prochains. Les Rouge-et-Bleu souhaitaient aménager au mieux leur calendrier afin de pouvoir affronter les Reds avec des joueurs les plus frais possibles, comme face à Chelsea. Et dans cette optique, les pensionnaires de la Ligue 1 ont fait une demande à la LFP.

Le PSG au cœur d’une polémique : Un célèbre homme politique débarque dans le dossier https://t.co/zv4h0tiWVM — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

«Certains vont nous dire que c’est un abus de pouvoir» Le PSG a en effet déposé une requête pour reporter son match contre le RC Lens, initialement programmé entre les deux chocs face à Liverpool. Et la Ligue a donné un avis favorable aux champions d’Europe 2025, puisque la rencontre face aux Sang et Or a été déplacée au 13 mai. Et sur La Chaîne L’Equipe, on estime que cette décision a de quoi faire polémique. « On s’en doutait, on parlait de scandale de la LFP. Ce n’est pas tellement contre le PSG, même si certains vont nous dire que c’est un abus de pouvoir. Mais moi, en tant que fan de foot, déjà que c’est dur pour la Ligue 1 d’exister, la LFP nous prive d’une finale. Rien ne me dit que début mai, j’aurai à nouveau un point d’écart possible entre ces deux équipes et que ça ne fausse pas le championnat » a expliqué Gregory Ascher dans son émission L’Equipe de Greg. Raymond Domenech s’est alors permis de réagir. Et son annonce risque de faire parler.