Didier Deschamps annoncé au Real Madrid ? Arbeloa a lâché une réponse pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France. Pour ce qui est de son avenir, on l'a dernièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid. Le fait est que le banc merengue est actuellement occupé par Alvaro Arbeloa. Quid de ce dernier ? L'Espagnol a fait le point sur son avenir en conférence de presse.

Au beau milieu de la saison, le Real Madrid a décidé de changer d'entraîneur. Xabi Alonso n'a pas fait long feu et pour le remplacer, Alvaro Arbeloa a été nommé sur le banc merengue. Mais voilà qu'il pourrait ne pas s'y éterniser. Alors que la Casa Blanca a été éliminée de la Ligue des Champions et que le titre en championnat est très loin, Arbeloa pourrait ne pas survivre. La question du prochain entraîneur du Real Madrid a alors beaucoup été évoqué dernièrement et c'est ainsi que le nom de Didier Deschamps est revenu.

Didier Deschamps au Real Madrid ? Le retour de Zinedine Zidane réclamé à la place https://t.co/BY2vXeRyat — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Arbeloa ne pense pas à son avenir En attendant, Alvaro Arbeloa reste aujourd'hui toujours l'entraîneur du Real Madrid. La question de son avenir se pose donc et voilà qu'il a été interrogé sur le sujet ce lundi en conférence de presse. Quid alors de son avenir chez les Merengue ? « Je suis Madridista, mais entraîneur du Real Madrid. C'est une décision qui ne me concerne pas. Je ne me préoccupe pas de mon avenir, mais des sept matchs qui restent. Actuellement, c'est uniquement ce qui compte pour moi », a alors répondu Arbeloa.