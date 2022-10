Foot - PSG

PSG : Cadre de Galtier, il affiche des ambitions colossales pour son futur

Publié le 6 octobre 2022 à 00h30

Arthur Montagne

Arrivé au PSG durant l'été 2021, Nuno Mendes s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le couloir gauche de la défense parisienne d'abord sous les ordres de Mauricio Pochettino et désormais de Christophe Galtier. Et l'international portugais ne cache pas ses ambitions avec le club de la capitale.

En quête d'un latéral gauche titulaire afin de remplacer Maxwell, le PSG a multiplié les échecs que ce soir avec Layvin Kurzawa ou Lucas Digne. Juan Bernat a été une bonne surprise, mais sa blessure a freiné son élan. Par conséquent, le club de la capitale décide de frapper fort en 2021 en obtenant le prêt de Nuno Mendes, considéré comme l'un des plus grands espoirs européens à son poste. L'été suivant, le PSG n'hésitera pas à lever son option d'achat estimée à 47M€. Et l'international portugais a rapidement justifié l'investissement consenti par les Parisiens en s'imposant comme un titulaire indiscutable dans le 3-4-2-1 de Christophe Galtier.

Mercato - PSG : Le Qatar a les idées claires pour l’avenir de Nuno Mendes https://t.co/kZ4ThKkmr4 pic.twitter.com/bs93SloIAn — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

Nuno Mendes veut tout gagner au PSG

Désormais installé comme l'un des meilleurs spécialistes à son poste, Nuno Mendes voit les choses en grand au PSG. « Bien évidemment on veut gagner, on ne déroge pas à la règle. Nous pouvons gagner toutes les compétitions auxquelles nous participons, mais ça ne sert à rien de parler, nous devons montrer sur le terrain que nous voulons le faire, que nous avons l'ambition de gagner tous les trophées possibles. Tous les Parisiens veulent gagner la Ligue des champions. On va faire le maximum pour la remporter », assure-t-il au micro de Canal+ .

«Si je fais ce que j'aime, je n'ai aucune raison d'être nerveux»