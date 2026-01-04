PSG : Après le divorce, la nouvelle aventure qui le fait vibrer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne légende du PSG, où il a joué entre 1993 et 1998, Rai a trouvé refuge chez l'autre club de la capitale, le Paris FC. Le Brésilien est en effet devenu l'un des actionnaires et à l'approche du derby entre les deux clubs, il lui fallait forcément choisir un camp. Rai a été convaincu par le projet du Paris FC.

Après son aventure au PSG, Rai a laissé une empreinte indélébile dans les mémoires et il s'est vite attaché au club de la capitale ainsi que son nouvel environnement. Après avoir suivi des cours à la Sorbonne, il a fini par obtenir la nationalité française en 2016, preuve de son attachement particulier. A fond derrière le Paris FC désormais, Rai confie sa joie d'avoir fait ce choix.

« Je n'éprouve aucun regret » Avant le derby de ce dimanche entre les deux équipes, Rai est revenu sur son attachement au Paris FC, un club qui l'a convaincu par son grand projet. « Cela fait des mois que l’on me demande : Alors ce derby ? Tu vas soutenir qui ? Voilà, on y est ! Jusqu’à présent, je disais : Mais non, on a le temps (rires) ! Je suis tellement content de participer à l’aventure PFC, je suis fier des valeurs du club : la jeunesse, la mixité, le football féminin, un club omnisports. Je n’éprouve aucun regret. Au contraire ! Je suis heureux d’être dans ce bateau dont le projet sportif se révèle être un cadeau pour les Parisiens. Ils peuvent voir un autre modèle » commence le Brésilien pour Le Parisien.