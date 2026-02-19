Transfert : La facture à «plus de 100 000€» qui a provoqué son départ de l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières années, du côté de l'OM, il y a des départs qui ont fait énormément parler. Le club phocéen a vu certains de ses gros noms partir librement alors que Pablo Longoria avait pourtant tout fait pour les retenir. Mais voilà que malgré ces efforts de la direction olympienne la cassure était visiblement trop grande avec l'OM, notamment à cause d'une histoire d'argent. Explications.

Il y a des départs que l'OM aurait bien voulu éviter. Pablo Longoria s'est démené, mais finalement, les manoeuvres du président olympien ont été vaines. C'est ce qui est arrivé en 2021 avec... Florian Thauvin. Arrivé au terme de son contrat avec le club phocéen, le champion du monde 2018 n'avait pas voulu prolonger, préférant alors partir libre. Et voilà que si Thauvin avait pris cette décision à cette époque, c'est parce qu'il a été déçu de la direction de l'OM au moment de régler une facture à plus de 100 000€.

«Victime» de la crise à l'OM, il prévient : «Si ça continue...» https://t.co/7N6fCR2HCV — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

« Ce qui m’a fait mal au coeur c’est que le club ne m’a pas soutenu » Entre l'OM et Florian Thauvin, la cassure qui a conduit à la séparation aurait débuté au moment de sa blessure à la cheville et des soins qu'il a dû suivre par la suite. C'est ainsi que le désormais joueur du RC Lens racontait en 2025 pour So Foot : « Pendant ma blessure à la cheville, j’aurais aimé un peu plus de soutien de la part des dirigeants, du président. J’ai commencé ma rééducation au club et quand je suis allé voir le chirurgien un mois après, il m’a dit : « Le travail qu’on est en train de faire, ça ne va pas du tout, tu es en train de prendre un retard. Je te conseille de prendre tel kiné parce qu’il sait exactement comment faire ». Ce qui m’a fait mal au coeur c’est que le club ne m’a pas soutenu. C’est un kiné que j’ai dû prendre à ma charge. Au final, ça m’a coûté plus de 100 000€ et c’était pas un caprice quoi, j’ai suivi les conseils du chirurgien. En plus, on m’a fermé les accès, on m’a dit : « Tu prends ton kiné mais tu biens plus bosser au club ». Donc quand en plein hiver il faisait 10 degrés dehors, j’ai dû faire ma rééducation en combinaison dans la piscine de ma résidence qui était à huit degrés ».