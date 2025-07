Pogba, un transfert annulé à la dernière minute ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ayant disputé son dernier match au début du mois de septembre 2023 avant sa suspension pour utilisation d’une substance dopante, Paul Pogba va effectuer son retour à la compétition sous la tunique de l’AS Monaco pour les deux prochaines saisons. Néanmoins, cette aventure française aurait pu ne jamais avoir lieu si le Celta Vigo avait eu le dernier mot.

A la fin du mois de juin, Paul Pogba signait enfin un contrat. Trois mois après la fin de sa suspension pour dopage, le champion du monde tricolore s’engageait pour deux saisons en faveur de l’ AS Monaco après avoir été privé de football pour une erreur de traitement, après avoir vécu des pépins physiques à répétition et le traumatisme d’une tentative d’extorsion auprès de lui et sa mère il y a quelques années de cela. Ce qui créa une rupture avec son frère Mathias , auteur d'une vidéo de menace où il souhaitait exposer son frère aux yeux de tous.

Paul Pogba tout proche du Celta Vigo

Le quotidien sportif a confié ce vendredi qu’en plus de l’Arabie saoudite, deux clubs espagnols se seraient penchés sur sa situation avant sa signature à l’AS Monaco. El Desmarque nous apprend que le Celta Vigo aurait fait bien plus qu’une étude de cette opération puisqu’une offre contractuelle aurait été soumise à Paul Pogba et son entourage selon le média ibérique. Tout allait bon train au niveau des négociations avant que l’AS Monaco ne fasse irruption dans la course à la signature de l’ex-milieu de terrain de la Juventus et de Manchester United.