Ousmane Dembélé : Rupture confirmée avec le PSG !

De retour de blessure, Ousmane Dembélé n'était toutefois pas titulaire pour affronter Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Luis Enrique prend le maximum de précaution avec son Ballon d'Or, ce qui ne plairait pas au numéro 10 du PSG qui commence à s'impatienter selon Bertrand Latour.

La première partie de saison d'Ousmane Dembélé est loin d'être dans la continuité du début d'année. Il faut dire que le Ballon d'Or a enchaîné les pépins physiques avant de tomber malade. Néanmoins, alors qu'il semble de retour, le numéro 10 du PSG était sur le banc au coup d'envoi de la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo. Et selon le journaliste de Canal+ Bertrand Latour la situation commencerait à agacer Ousmane Dembélé.

Dembélé - Luis Enrique, «il y a un problème» « Il y a un problème entre le staff, le club, et le Ballon d’Or. Le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match, raison pour laquelle il n’en a débuté aucun depuis sa blessure contre le Bayern Munich. De son côté, le joueur pense qu’il a besoin de débuter, pour enchainer, gagner du rythme et devenir performant », lâche-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.