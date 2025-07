Mourinho annonce un joueur unique au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter la saison du PSG, José Mourinho s’est logiquement intéressé à la prestation des nombreux portugais qui évoluent au sein du club de la capitale. Et pour le Special One, bien que Vitinha et Joea Neves soient très impressionnants, c’est bien Nuno Mendes qui est un joueur unique à son poste et qui mériterait même le Ballon d’Or.

La saison exceptionnelle du PSG n'est passée inaperçue dans le football européen. José Mourinho a ainsi commenté les performances parisiennes en s'intéressant logiquement aux joueurs portugais évoluant au PSG. Et le Special One s'enflamme tout particulièrement pour Nuno Mendes.

Mourinho complétement fan de Nuno Mendes « J'aime Nuno Mendes et Vitinha. Je vais juste dire une chose : il y a encore un bon groupe de milieux qui ont fait une grosse saison. Mais un latéral comme Nuno Mendes, il y en a très peu. On dirait qu'il s'amuse sur le terrain. J'aimerais qu'un des deux remporte le Ballon d'Or », s’enflamme-t-il au micro de la chaîne de télévision portugaise Canal 11, avant de poursuivre.