«Merci le PSG» : L’annonce surprise de Samir Nasri !

Invité à commenter le décès de Rolland Courbis, Samir Nasri a fait part de ses souvenirs de supporters de l’OM notamment le titre perdu en 1999 face aux Girondins de Bordeaux, vainqueurs au Parc des Princes à la dernière journée. De quoi laisser un goût amer à Nasri qui taquine le PSG.

La saison 1998-1999 restera comme l'une des plus accrochée de l'histoire. En effet, l'OM et les Girondins de Bordeaux sont en course pour le titre jusqu'à la dernière journée, mais les Bordelais se déplacent au Parc des Princes et dominent le PSG qui n'a pas forcément tout fait pour remporter le match s'octroyant ainsi le titre devant l'OM alors entraîné par Rolland Courbis. Samir Nasri a reconnu qu'il était marqué par ce match.

Nasri revient sur le titre perdu par l'OM en 1999 « C’est une équipe qui a marqué les mémoires olympiennes. Je crois que c’est lors de la première saison avec l’Olympique de Marseille, ou la deuxième, je ne me souviens plus. Il y avait ce maillot doré… Les images du titre de 99, parce qu’on y a cru jusqu’au bout… Merci le PSG. Et cette épopée en Coupe d’Europe. Je n’en garde que des bons souvenirs, de sa saison », explique-t-il sur le plateau du Canal Football Club avant de poursuivre en évoquant ses souvenirs avec Rolland Courbis.